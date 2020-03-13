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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Brezilya'nın önde gelen gazetelerinden Jornal O Dia sitesi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazdı.

13.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:02
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Jornal O Dia sitesi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazdı.

Brezilya İletişim Bakanı Fabio Wajngarten'in de ilk Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmiş, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun müşahede altına alındığı bilgisi verilmişti.

İkilinin geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan şu açıklama gelmişti:

"Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Pence Koronavirüs teşhisi konulan Brezilyalı yetkiliyle neredeyse hiçbir etkileşimde bulunmadı. Şu aşamada Koronavirüs testi yaptırmalarına gerek yok."

Trump ise ikiliyle Florida'daki özel tatil tesisi Mar-a-Lago'da bir araya gelmeleri nedeniyle herhangi bir endişe taşımadığını söylemişti.

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Etiketler : Donald Trump, Koronavirüs, Brezilya, Dünya, Güncel

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