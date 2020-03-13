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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin negatif çıktığı bilgisini aktararak, "Medyada çıkan sahte haberlere inanmayın" ifadesini kullandı.

13.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:43

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisine uygulanan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bilgisini aktararak, "Medyada çıkan sahte haberlere inanmayın" değerlendirmesinde bulundu.

ABD VE BREZİLYA BASINI TESTİN POZİTİF ÇIKTIĞINI DUYURMUŞTU

ABD ve Brezilya basınında çıkan haberlerde, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de Kovid-19 tespit edilmesinin ardından Bolsonaro'ya yapılan testin sonuçlarının da pozitif olduğu iddia edilmiş, Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro iddiaları yalanlamıştı.

Wajngarten, ABD ve Brezilya Devlet başkanlarının görüştüğü toplantılar ile akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Twitter, Fabio, Güncel

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