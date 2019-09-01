Haberler» Güncel» Haber

Brezilya Devlet Başkanı fıtık ameliyatı olacak

RIO DE Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun gelecek hafta fıtık ameliyatı olacağı bildirildi.

01.09.2019 22:36 Brezilya Devlet Başkanı fıtık ameliyatı olacak
RIO DE Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun gelecek hafta fıtık ameliyatı olacağı bildirildi.
Hastane yetkilileri, Bolsonaro'nun, geçen yıl seçim kampanyası sırasında bıçaklanmasının ardından yapılan tıbbi operasyonlara ek olarak fıtık ameliyatı olacağını belirtti.
Devlet başkanının sağlığının iyi olduğunu belirten yetkililer, rutin kontroller sırasında Bolsonaro'da fıtık tespit edildiğini açıkladı.
Yetkililer, gelecek hafta pazar günü Devlet Başkanı Bolsonaro'nun fıtık ameliyatı olacağını kaydetti.
Bolsonaro, geçen sene seçim kampanyası için gittiği Juiz de Fora kentinde katıldığı bir programda karnından bıçaklanmıştı.
Mahkeme, Bolsonaro'yu bıçaklayan Adelio Bispo de Oliveira'nın akli dengesinin yerinde olmadığına ve süresiz olarak akıl hastanesinde tutulmasına karar verilmişti.

Brezilya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:00   Fenerbahçe, sezonun ilk puan kaybını yaşadı
00:00   GÜNDEM ÖZETİ / 2 Eylül 2019
23:59   Sertab Erener Harbiye'de konser verdi
23:57   Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
23:56   26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
23:55   Kadıköy'de beraberlik rüzgarı esti
23:51   Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı