Brezilya liderine koronavirüs tepkisi Katil

Brezilya liderine koronavirüs tepkisi KatilBrezilya, (DHA) ? Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yiyecek almak için sokağa çıktığı sırada ülkede koronavirüs (Covid-19) önlemlerini yok saydığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından protesto edildi.

25.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:53
Brezilya liderine koronavirüs tepkisi Katil
Brezilya, (DHA) ? Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yiyecek almak için sokağa çıktığı sırada ülkede koronavirüs (Covid-19) önlemlerini yok saydığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından protesto edildi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Cumartesi gecesi yiyecek almak için sokağa çıktığı sırada vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Bolsonaro'yu koronavirüs ile ilgili önlemleri ciddiye almadığı gerekçesiyle tencere ve tavalarla protesto eden halk,?Katil? ve 'İşinizi yapın' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
BREZİLYA'DA SON DURUM
Ülke genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 746'ya ulaşırken vaka sayısı 365 bin 213'e yükseldi. Brezilya liderine koronavirüs tepkisi Katil

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Brezilya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı Haber
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Singapur’daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye’de 8 Eylül’de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri’de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Beşiktaşlı Caner Erkin’den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi Haber
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Haber
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Haberler››Güncel››Brezilya liderine koronavirüs tepkisi Katil - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:49: flaş - Haber 10:49: Mersin'de kuvvetli rüzgar ağaçlara zarar verdi - Haber 10:47: Mayıs sonunda yağan kar Erzincanlı besicileri yayladan köye döndürdü - Haber 10:47: Diyarbakır'da terör operasyonunda saldırı hazırlığındaki 6 kişi yakalandı - Haber 10:45: Bayburt'ta kardan kapanan 2 köy ile 2 yayla yolu açıldı - Haber 09:27: Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti - Ekonomi 09:26: Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek - Haberler 08:23: 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu - Magazin 23:34: Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı - Haber 22:59: Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu - Haber