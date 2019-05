– Brezilya merkezli Natura&Co, Avon Products'ı hisse karşılığı satın aldığını duyurdu.Söz konusu satın alımın ardından Brezilya'da Natura Holding A.Ş. kurulurken, Avon hisselerine karşılık 0.300 sabit dönüşüm ratiosu üzerinden yapılan hesaplama ile Natura Holding, yeni oluşturulan şirketin yüzde 76 hissesine sahip olurken, kalan yüzde 24 hissenin de Avon hissedarlarında olacağı belirtildi.Natura&Co'dan yapılan açıklamada, söz konusu birleşmenin yıllık 150 milyon dolar ile 250 milyon dolar arasında bir finansal getirisinin olacağının beklendiği belirtildi. Söz konusu gelirin önemli bir kısmının dijital olanakları geliştirmek, Ar&Ge ve marka yatırımları ve grubun coğrafi ayakizini genişletme planı çerçevesinde kullanılacağı belirtildi. Natura'nın kurucularından Luiz Seabra birleşmeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:"Avon'a her zaman saygı ve hayranlıkla baktık. Natura, güzellik ve insan ilişkilerine tutku ile bağlı bir marka. Günümüzde doğrudan müşteri ile iletişim halinde olmak çok önemli bir güç haline geldi. Doğrudan satış, en köklü sosyal ağlardan biri. Teknolojinin ve küreselleşmenin artmasıyla birlikte de müşterilerle anlamlı bir ilişki kurmanın anahtarı oldu. Doğrudan satış modeli, günümüzde sosyal satış kavramına evrilmiş durumda ve dijitalin gücü sayesinde ise sadece ürün ve tavsiye sağlamanın ötesine geçti ve kadınların kendilerini güçlendirmelerine ve finansal bağımsızlıklarını kazanarak kendilerini istedikleri gibi ifade etmelerine olanak sağladı. Biz de inanıyoruz ki; Avon ile birlikte güçlerimizi birleştirerek sosyal, çevresel ve ekonomik değerlerimizi sürekli büyüyen bir ağa aktararak büyük bir iyilik gücü oluşturacağız."Natura&Co İcra Kurulu Başkanı Roberto Marques da şu yorumu yaptı:"Natura&Co, 2013'te Aesop'u ve 2017'de The Body Shop'u satın almasının ardından şimdi de küresel, çok markalı, çok kanallı, misyon odaklı bir grup olmak yolunda önemli bir adım atıyor. Avon, insan ilişkilerinin gücüne inanan, tutkulu çalışanları ve beş milyondan fazla temsilcisi ile muhteşem bir şirket, ikonik bir marka. Bu birleşme ile büyüyen dijital yeteneklerimizi daha da iyileştirerek, Danışmanlarımız ve Temsilcilerimizin oluşturduğu sosyal ağımızı güçlendireceğiz. Aynı zamanda küresel mağaza ayak izimiz ve birbirinden özel markalarımız sayesinde, farklı profillerdeki milyonlarca tüketiciye her gün ulaşma, onlara dokunma ve onları etkileyebilme gücüne sahip grubumuz için benzersiz bir büyüme platformu yaratacağız."Avon CEO'su Jan Zijderveld birleşme ile ilgili şunları söyledi:"Bu birleşme Avon'un 130 yıllık tarihinde yepyeni bir devrin başlangıcı. Bu birleşmenin, şirketimizin büyüme stratejisinin bir göstergesi olduğuna, stratejimizi ve dijital kanallardaki gelişmemizi güçlendireceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz senelerde Avon'un rekabet gücünü attırmak için kendimizi; operasyonlarımızı sadeleştirmeye markamızı dijitalleştirerek modernleştirmeye adadık. Natura ile birlikte yeni ürün geliştirme ve ürün çeşitliliği ile daha güçlü bir e-ticaret ve dijital platforma sahip olarak, Temsilcilerimize geliştirilmiş data ve araçlar sunarak ortaklarımız için daha değerli hale geleceğiz. Hem Avon hem de Natura misyon odaklı şirketler ve bu birleşme Avon' un global gücü ve kazanç fırsatı ile nice başarılar elde etmiş milyonlarca temsilcimizin daha da iyi hizmet almasını sağlayacak."Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül de birleşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:"Bu global gelişme Avon Türkiye için çok heyecan verici. Temsilcilerimiz ile birlikte Türkiye' de 20 yıldan uzun süredir gururla çalışıyoruz. Dünyanın en büyük kadın ağının ve Türkiye'nin bir numaralı doğrudan satış markası olan Avon'un bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduk. Natura ile birleşmenin, hem Avon Türkiye' ye hem de temsilcilerimize sağlayacağı fayda, fırsat ve imkanlar ile ilgili heyecanlıyız. Bu birleşme ile dünyanın önde gelen global bir güzellik grubu olduk. Temsilcilerimiz ile birlikte dünyanın en büyük güzellik grubunun her gün tüm kadınlara güzellik getirmesi için çalışacağız."

Kaynak: DHA

- İstanbul Türkiye