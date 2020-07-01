Brezilya'nın güneyini fırtına vurdu: 10 ölü

Brezilya'nın güneyinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya'nın güneyini fırtına vurdu: 10 ölü
01.07.2020 22:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:32
Brezilya'nın güneyinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya'nın güneyini fırtına vurdu. Fırtınanın en çok yıkıma yol açtığı Santa Catarina'da 9, Rio Grande do Sul eyaletinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer ülkenin güney eyaletlerini etkisi altına alan fırtına nedeniyle halka uyarıda bulundu. Parana eyaletinde rüzgarın hızı saatte 120 kilometreye kadar ulaştı. Fırtına Curitiba'da ağaçları yerinden sökerken, çatıları da uçurdu. En az 193 bin evin elektriksiz kaldığı belirtildi. Sao Paulo eyaletinin Peruibe limanında bulunan 7 tekne ve 2 yatın da battığını bildirildi. Sao Paulo Acil Durum Yönetim Merkezi dalgaların zaman zaman 7 metreye kadar çıktığı belirterek vatandaşlara deniz kenarlarından uzak durması yönünde çağrıda bulundu.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (Inmet) tarafından "Ekstratropik siklon bombası" olarak açıklanan fırtınaya atmosfer basıncında yaşanan hızlı düşüşün neden olduğu aktarıldı. Inmet hava sıcaklığının 45 dakika içinde 9 derece düştüğünü, ardından 1.5 saat içinde şiddetli yağışın başladığını duyurdu. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

Etiketler: Sao Paulo, Brezilya, 3. Sayfa, Haber
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