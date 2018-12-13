13 Aralık 2018, 11:05
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Brezilya Takımı Flamengo, Galatasaraylı Mariano'yu Gözüne Kestirdi

Brezilya ekibi Flamengo, Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Mariano'nun transferi için yakın zamanda teklifte bulunacak.

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Mariano için harekete geçti. Brezilyalı gazeteci Gustavo Zupak'ın iddiasına göre Flamengo, Mariano ile ilk teması yaptı ve beklemeye geçti.

Flamengo'nun geçen Pazar günü Mariano ile ilk teması gerçekleştirdiği ancak henüz Galatasaray'a teklif yapılmadığı kaydedildi.

BREZİLYALILAR TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİNİ ZOR GÖRÜYOR

Brezilya basını ise Galatasaray ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek 32 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılı takımın yüksek bonservis ücreti isteyeceğini ve transferin gerçekleşmesinin kolay olmadığını belirtti.

2017'de Sevilla'dan 4.25 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan Mariano, bu sezon 17 maça çıkarken 2 asist yaptı.

(Sporx)

Galatasaray,Brezilya
13 Aralık 2018 Perşembe 11:05



YORUMLAR (5)
TRABZONSPOR: kaptırın gıtsın :d bu borcla uefa kapılarından kurtulursunuz hergun bşyler anlatıyorsunuz battınız haberınız yok salaklar
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VENOM: satılsın hemen
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SİNAN: bundan olmaz
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BAŞKAN : Laf olsun diye haber bu brezilyalılar onu alması için uste para yada bedava ister olmadı maaşının yarısını siz verin der.
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İMPARATOR :): Sat Sat Sat bekletme değiştir şu kadroyu baştan sona...eren,ömer,serdar,maicon,muğdat,linnes,selçuk,sinan sat gitsin alan varsa paraya bakma daya gitsin...
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