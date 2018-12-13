Brezilya-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 160. Yılı

Brezilya
ile Türkiye
arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 160. yılı ve Brezilya Federatif Cumhuriyetinin Deniz Kuvvetleri Günü kutlaması vesilesiyle Ankara
'daki Brezilya Büyükelçiliğinde piyano dinletisi düzenlendi.
Dinletiye başkentteki yabancı misyon şefleri, akademi, sanat, iş ve medya dünyası temsilcileri ile davetliler katıldı.
Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo
Riccardo Gradilone, konukları kapıda karşılayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Piyanist
Erol Erdinç'in sunduğu Brezilya müziği "Bossa
Nova" ile Türk müziği parçalarından oluşan karma resitali davetliler ilgiyle dinledi.
İki ülke milli marşlarının okunmasıyla kürsüye gelen Büyükelçi Gradilone, Ankara'da görevli Deniz Kuvvetleri personeli Albay Carlos Henrique Afonso Silva
'ya "Tamandare Merit" madalyası takdim etti.
Davetlilere daha sonra Brezilya mutfağından lezzetlerin sunulduğu yemek ve atıştırmalıklar ikram edildi.
Ankara,Türkiye,Brezilya
13 Aralık 2018 Perşembe 21:34