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Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakaları artıyor

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 57'ye, Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde ise 10'a yükseldi.

26.03.2020 00:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:48
Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakaları artıyor
Güney Amerika ülkesi Brezilya 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 57'ye, Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde ise 10'a yükseldi.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece söz konusu virüsün yol açtığı ölümlerin sayısı 57'ye çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 433'e ulaştı.
Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti olarak bilinen ve salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı.
Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.
Dominik Cumhuriyeti'nde ölü sayısı 10'a yükseldi
Dominik Sağlık Bakanı Rafael Sanchez Cardenas, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10'a, vaka sayısının ise 392'ye ulaştığını açıkladı.
Cardenas, ölenlerin yüzde 70'inin yüksek tansiyon, diyabet, astım ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları olan erkekler olduğunu dile getirdi.
Dominik'te hükümet, geçen hafta, sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Dominik Cumhuriyeti, Güney Amerika, Brezilya, Güncel

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