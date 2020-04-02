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Brezilya ve Ekvador'da koronavirüs vakaları artıyor

Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 206'a yükseldi.

02.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:18
Brezilya ve Ekvador'da koronavirüs vakaları artıyor
Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 206'a yükseldi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 206'ya çıkarken toplam vaka sayısı ise 5 bin 923'e ulaştı.
Daha önce virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" ifadesini kullan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 için "Brezilya neslinin son yıllardaki en büyük sıkıntısı" ifadesini kullandı.
Bolsonaro, Brezilya'nın son 15 ayda ekonomide büyük yol katettiğini belirterek "İşimizi aksatmadan hayat kurtarmak temel vazifemizdir. Özellikle yaşlılara ve hastalara temkinli yaklaşmalıyız." dedi.
Bolsonaro, hafta sonu başkent Brasilia'da bir alışveriş merkezini ziyaret ederek kendisine ilgi gösteren insanlarla fotoğraf çekilmişti. Koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, 18 Mart'ta ise maske takan bazı bakanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için alınan acil durum tedbirlerini, ekonomiyi ve dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla mali yardım paketini duyurmuştu.
Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.
Ekvador'da ölü sayısı 93'e yükseldi
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ernesto Carrasco tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 14 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 93'e, vaka sayısı ise 2 bin 748'e ulaştı.
Virüsten etkilenenlerin yaşlarına değinen Carrasco, 20 ila 49 yaş aralığında 1678 vakanın olduğunu, 50 ila 64 yaş aralığında ise 672 vakanın görüldüğünü söyledi.
Carrasco, karantina süresi boyunca görevlerini iyi yaptıkları takdirde vaka sayılarının azalacağını belirtti.
Devlet Başkanı Lenin Moreno, 17 Mart'ta kısmi sokağa çıkma yasağı getirildiğini ve 14 gün boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığının askıya alındığını duyurmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Latin Amerika, Brezilya, Güncel
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