Brezilya ve Malezya Madrid'e üye oldu

Marka tescilinde dünya tarafından kabul gören Madrid Protokolü'nün yeni üyesi Brezilya olurken, Malezya ise 27 Aralık 2019'da üye olacak.Marka tescilinde Dünya tarafından kabul gören Madrid Protokolü'ne iki ülke daha kabul edildi. Brezilya 2 Ekim'de üye olurken, Malezya'nın üyeliği 27 Aralık'ta başlayacak.Malezya ve Brezilya'nın Madrid Protokolü'ne katılacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Malezya ile birlikte Madrid Protokolü'ne üye ülke sayısı 107'ye ulaşacak. Bu kapsamda Malezya'nın da Madrid Protokol'üne üye olması ile fikri sınai ve mülkiyet hakları konusunda önemli bir adım atılarak, marka başvuruları konusunda önemli bir kazanım elde edilecek" dedi."İhracat artışına paralel olarak markalarda koruma altına alınmalı"Malezya ve Brezilya'ya yapılan ihracat rakamlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Akbulut, "Her iki ülkede Türkiye için ciddi bir ihracat pazarına sahip. Malezya yapılan ihracatımız 2017'de 2,6 milyar dolar iken 2018'de bu rakamın 3,5 milyar dolara çıktığı görülüyor. Brezilya'ya ise 2017'de 383 milyon dolar olan ihracatımız 2018'de 488 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin her iki ülkeye de ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu kapsamda ihracatçı firmalarımızın da fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda markalarını koruma altına almaları önem arz ediyor" şeklinde konuştu.İlk 9 aylık döneminde her iki ülkeye gerçekleştirilen ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Akbulut, "2018'in ilk 9 aylık döneminde Malezya'ya 238 milyon dolarlık ihracat yapılmış, 2019'da ise bu rakamın 251 milyon dolara yükseldiğini görüyoruz. Brezilya'ya ise 2018'in ilk 9 aylık döneminde 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu rakamın 2019'un ilk 9 aylık döneminde 357 milyon dolara çıktığı görülüyor. Genel bazda değerlendirdiğimizde ülkemizin her iki ülkeye de ihracatını artırdığı görülüyor. Bu çerçevede bu iki ülkede marka ile ilgili süreçlerin daha fazla önem arz ettiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.Madrid Protokolü nedir?Marka tescilinden doğan haklar sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar, markanın yurt dışında korunma süreci ise marka tescilini yapan ülkenin, koruma talep edilen ülkeye müracaat etmesi ya da Madrid Anlaşmasına ilişkin Protokol'ün imzalaması ile tek bir başvuruyla birden fazla ülkede koruma elde edebilmesiyle mümkün oluyor.Ülkelere ayrı ayrı yapılacak başvurular bu kapsamda hem daha maliyet hem de zaman anlamında iş kayıplarına neden olurken, birçok ülke Madrid Protokolü'ne üye olarak tek bir başvuru ile birçok ülkede marka koruması elde edebiliyor. - İSTANBUL