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Brezilya ve Meksika'da koronavirüs vakaları artıyor

Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 141'e yükseldi.

30.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:30
Brezilya ve Meksika'da koronavirüs vakaları artıyor
Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 141'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 141'e çıkarken toplam vaka sayısı ise 4 bin 362'ye ulaştı.
Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti olarak bilinen ve salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e, vaka sayısı ise bin 451'e çıktı.
Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.
Meksika 'da ölü sayısı 20'ye yükseldi
Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20'ye, vaka sayısı ise 993'e ulaştı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter mesajında "Acil ihtiyaçlarınız dışında, sağlığınız ve güvenliğiniz için herkes eve. Yaşlı insanları ve hastaları korumaya devam edelim." çağrısında bulundu.
Ülke çapında 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde eğitime ara verilirken, 100 ve daha fazla kişinin katıldığı etkinlikler yasaklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Latin Amerika, Brezilya, Meksika, Güncel
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