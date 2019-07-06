Brezilya yolcusu 'şampiyon gençler', harçlık sponsoru arıyor

DÜNYACA ünlü futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen 'Red Bull Neymar Jr's Five'ta 2019 sezonunun Türkiye şampiyonu olan Erzurumlu gençler, Brezilya yolculuğu için harçlık sponsoru arıyor.

Türkiye'de 236 bin sporcudan oluşan 706 takım içerisinde hiç gol yemeden namağlup şampiyon olan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi büyük bir başarıya imza attı. Erzurum Havuzbaşı'nda yapılan finalde 4 Türkiye elemesinden gelen 8 takım hünerlerini sergilediler. Finaller sonunda rakiplerini geçip mutlu sona ulaşan ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi takımı, Brezilya'daki Neymar Jr Enstitüsü'nde düzenlenecek Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencisi takım kaptanı Furkan Kaykür, "Brezilya'da 10-14 Temmuz arası maçlar yapılacak. 48 ülke katılıyor. Çok iddialıyız. Şampiyon olarak gidip şampiyon olarak döneceğiz. Ulaşım, konaklama ve yeme içmeyi Red Bull karşılıyor. Üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyesi de destek verecek. Ancak öğrenci olmamız nedeniyle cep harçlığımız yok. Bu nedenle harçlık sponsoru arıyoruz. Futbol sevdalısı veya hayırsever işadamlarımızın bu konuda desteğini bekliyoruz. Brezilya'daki şampiyonaya Furkan Korkmaz arkadaşımız uzmanlık sınavı nedeniyle katılamayacak. Bu nedenle 6 kişi gidiyoruz" diye konuştu.

Üniversitenin futbol sahasında günde çift idman yaparak şampiyonaya hazırlanan Rıdvan Kasapoğlu, Rıdvan Palabıyık, Furkan Kaykür, Sefa Sever, Kürşat Oğuz Çatal, Furkan Korkmaz ve Yusuf Bakır hedeflerinin dünya şampiyonu olduktan sonra Neymar Jr'ın takımıyla yapılacak maçı kazanmak olduğunu söyledi.



- Erzurum