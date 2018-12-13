Brezilyalı Büyükelçi Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Brezilya
'nın Ankara
Büyükelçisi Eduardo
Riccardo Gradilone, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Gradilone, Büyükelçilik
Konutu'nda ajansın foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.
Daha sonra, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Gradilone, haber kategorisindeki tercihini "Direnişe 'engel' yok" adlı fotoğraftan yana kullandı. Gazze
'nin Şucaiyye
Mahallesi doğusunda İsrail
sınırında toplanan Filistinlilerin düzenlediği gösteriye katılan engelli kişinin fotoğrafına oy veren Gradilone, bu fotoğrafın engelli bireyin bir şeyi protesto etmek için verdiği savaşı çok net anlattığını dile getirdi.
Brezilyalı Büyükelçi Gradilone, yaşam kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da dolunay" fotoğrafına oy verdi.
Spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk
'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafını tercih eden Gradilone, bu fotoğrafın kendisine Osmanlı dönemini hatırlattığı değerlendirmesinde bulundu.
Eduardo,Ankara,Brezilya
13 Aralık 2018 Perşembe 09:47