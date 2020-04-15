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Brezilyalı çete lideri, 20 yıl sonra Mozambik'te yakalandı

Yaklaşık 20 yıldır aranan Brezilyalı çete lideri Gilberto Aparecido dos Santos, Mozambik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

15.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:58
Brezilyalı çete lideri, 20 yıl sonra Mozambik'te yakalandı
Yaklaşık 20 yıldır aranan Brezilyalı çete lideri Gilberto Aparecido dos Santos, Mozambik 'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, "Fuminho" olarak bilinen Brezilyalı çete lideri Mozambik'te yakalandı.
Santos'un, başkent Maputo'da Brezilya polisi, ABD ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL'ün katıldığı uluslararası bir operasyonla yakalandığı kaydedildi.
Operasyonda, 2 Nijerya vatandaşı da gözaltına alındı.
Yaklaşık 20 yıldır aranan ve Brezilya'nın en büyük çete liderlerinden biri olarak bilinen 49 yaşındaki Santos, "uyuşturucu ticareti" yapmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Brezilya, Gilberto, Mozambik, Güncel
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