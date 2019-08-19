Brezilyalı doktor, sıra dışı doğum yöntemiyle fenomen oldu

Brezilyalı kadın doğum uzmanı Fernando Cunho, geliştirdiği doğum yöntemiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Doktor Cunho, anne adaylarını dans ettirerek daha rahat doğum yapmalarını sağlıyor.

BABA ADAYLARI İLE HEMŞİRELERDE EŞLİK EDİYOR

Doktor Fernando Cunha, coşkulu dans hareketleriyle bebeklerin dünyaya gelmelerine yardımcı oluyor. Bu yöntem sadece kadınların duygusal rahatlamasını değil, doğum sancılarının azalması ve bebeğin doğum pozisyonunu almasını da sağlıyor. Bu yöntem sadece doğum sırasında komplikasyon oluşma riski olmayan kadın için kullanılabiliyor. Şimdiye kadar 8 binden fazla doğum yaptıran dans sever doktor, babalar ile hemşireleri bile dans ettiriyor.