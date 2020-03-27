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Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken

Brezilyalı futbol efsanesi Rivaldo, Barcelona'ya transfer önerisinde bulundu. "Lautaro Barcelona için hazır değil" diyen Rivaldo, Neymar'ın tekrar takıma dönmesinin daha iyi olacağını söyledi.

27.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:04
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken

Barcelona 'nın efsane futbolcularından Rivaldo , Katalan ekibinin transfer listesinde olduğu iddia edilen Neymar ve Lautaro Martinez ile ilgili yorum yaptı. Neymar'ın Barcelona'ya yeniden dönüşünü desteklediğini söyleyen Brezilyalı efsane, "Barcelona'nın onu bırakması belki hataydı ama 222 milyon eurodan daha ucuza alınabiliyorsa kulüp bu fırsatı değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.

Neymar'ın kulübü tanıyan biri olmasının ve Messi - Suarez ikilisini iyi tamamlaması dolayısıyla önümüzdeki sezon kesinlikle Barcelona'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Rivaldo ayrıca Barcelona'yı bırakıp PSG'ye giden Neymar'a kızan taraftarların da yıldız futbolcuya kızgın olduğunu bildiğini ancak özür dileyerek yeniden eski günlerine dönebileceğini söyledi.

Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Neymar

"MARTINEZ İÇİN ERKEN"

Barcelona'nın transfer gündeminde olduğu iddia edilen bir başka isim olan Lautaro Martinez için Katalan ekibi ihtimaline "henüz erken" diyen Rivaldo, "Lautaro Inter'in en önemli oyuncusu haline henüz bu sezon geldi. 22 yaşındaki Arjantinli bence gollerini atmaya ve çalışmaya devam etmeli. Barcelona için hazır değil" değerlendirmesini yaptı.

(Sporx)

Etiketler: Barcelona, Rivaldo, Neymar, Spor

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