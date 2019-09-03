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Brezilyalı elçiden Fransa lideri ve eşine hakaret: Macron tavuk, palyaço; eşi çirkin ejderha

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Uluslararası Turizm Elçisi Renzo Gracie, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 'palyaço' ve 'tavuk' gibi ifadelerle tanımlayarak boğma tehdidinde bulundu ve eşi Brigitte Macron'u da 'çirkin' ve 'ejderha' olarak nitelendirdi

03.09.2019 18:38 Brezilyalı elçiden Fransa lideri ve eşine hakaret: Macron tavuk, palyaço; eşi çirkin ejderha
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Uluslararası Turizm Elçisi Renzo Gracie, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 'palyaço' ve 'tavuk' gibi ifadelerle tanımlayarak boğma tehdidinde bulundu ve eşi Brigitte Macron'u da 'çirkin' ve 'ejderha' olarak nitelendirdi.

Macron, Brezilya yönetimini Amazon Ormanları'nda haftalardır devam eden yangınlara müdahale için gereken adımları atmaması nedeniyle eleştirmiş, Bolsonaro ise bu yangınları gündeme getiren Macron'a "Sömürgeci zihniyete sahip" suçlamasında bulunmuştu.
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Emmanuel Macron, Brezilya, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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