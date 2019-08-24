Haberler» Spor» Haber

Brezilyalı forvet Bruno Henrique, Bolt'un rekorunu kırdı! Dünyanın en hızlı futbolcusu oldu

Brezilyalı forvet Bruno Henrique, 38 kilometre hıza ulaşarak dünya futbolunun en hızlı futbolcusu oldu. Usain Bolt, 100 metre Dünya rekoru kırarken 37.6 kilometre hıza ulaşmıştı.

24.08.2019 18:48
Brezilyalı forvet Bruno Henrique, Bolt'un rekorunu kırdı! Dünyanın en hızlı futbolcusu oldu

Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen 29 yaşındaki Bruno Henrique, 38 kilometre hıza ulaşarak Real Madrid'in Galli forveti Gareth Bale'in 36.9 kilometrelik hız rekorunu tarihe gömdü.

38 KM HIZA ÇIKTI

Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) Twitter hesabına göre, Brezilya yıldız takımı Flamengo'nun Libertadores Kupası çeyrek final maçında Internacional'a karşı 38 kilometre hıza ulaştı.

FIFA'nın Twitter hesabında Enrique'nin ulaştığı hız için "süpersonik" yakıştırması yapıldı. Aynı maçta Henrique iki de gol attı. Flamengo ile Internacional 29 Ağustos'ta rövanş maçına çıkacak.

Jamaikalı sprinter Usain Bolt, 2009'da 100 metre Dünya rekorunu kırarken 37,6 kilometrelik bir hız yakalamıştı.

BeşiktaşBeşiktaş'tan Quaresma açıklaması

Quaresma ayrılığı resmen açıkladıQuaresma ayrılığı resmen açıkladı

Barcelonalı RafinhaBarcelonalı Rafinha'nın babasından Fenerbahçe itirafı: İstanbul'a gelebilir

Fenerbahçe, yeni transferi Derrick WilliamsFenerbahçe, yeni transferi Derrick Williams'ı İstanbul'a getirdi

Brezilyalı forvet Bruno Henrique, Bolt'un rekorunu kırdı! Dünyanın en hızlı futbolcusu oldu

Futbol Federasyonu, Usain Bolt, Twitter, Spor

YORUMLAR (1)
FB DOGAN: KAÇ MOTOR? :D
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
19:07   Çağlar söyüncü asist yaptı, leicester city 3 puanı kaptı
19:03   Manchester United evinde Crystal Palace'a mağlup oldu
18:50   Werder bremen, hoffenheim'e 3-2 yenildi
18:50   Türkiye Süper Enduro Şampiyonası
18:50   Fortuna düsseldorf, bayer leverkusen'e 3-1 mağlup oldu
18:48   Hatayspor'da Mehmet Dingil'le yollar ayrıldı
18:48   Brezilyalı forvet Bruno Henrique, Bolt'un rekorunu kırdı! Dünyanın en hızlı futbolcusu oldu