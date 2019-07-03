03.07.2019 22:34
Haberler» Spor» Haber

Brezilyalı hakem Fernanda Colombo'ya ahlaksız teklif!

Geçtiğimiz günlerde yönettiği bir maçta yaptığı kırmızı kart şakasıyla gündem olan Brezilyalı hakem Fernanda Colombo'ya bir gün boyunca kendisiyle birlikte olması için iki bin dolar teklif ettiler.

Ekvador Liginde Costa ile Sierra takımları arasındaki maçı yöneten Hakem Fernanda Colombo, yaptığı kımrızı kart şakasıyla ses getirmişti. 30 yaşındaki Colombo'ya, Brezilya'da eğitimli ve zengin erkeklere hizmet veren bir internet sitesinden vücudunu iki bin dolara satmasını teklif eden bir mail geldi.

GELEN MAİLİ PAYLAŞTI

Bu maili sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Colombo'nun teklifi kabul etmesi halinde yaşları 30 ile 40 arasında değişen kişilerle yemek yiyeceği daha sonra yakınlaşacağı ve iki bin dolar kazanacağı garantisi veriliyor.

"LÜTFEN SAYGI DUYUN"

Aldığı ahlaksız teklif sonrası kendisini çöp gibi hissettiğini söyleyen Fernanda, "Cinsel teklif barındıran bu E-maili bugün aldım. Tüm dünyaya şunu söylemek istiyorum. Her zaman futbol ve gazetecilik gibi sevdiğim meslekleri yapmak istiyorum. Lütfen saygı duyun." dedi.

Brezilyalı hakem Fernanda Colombo'ya ahlaksız teklif! Brezilyalı hakem Fernanda Colombo'ya ahlaksız teklif!
Spor

YORUMLAR (1)
ŞOPAR: az para teklif etmiş
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
22:52   Trabzonspor, Nemanja Andusic ile sözleşme imzaladı
22:51   Bursaspor, yeni sezon startını verdi
22:49   Trabzonspor, Ahmet Canbaz ve Nemanja Andusic ile sözleşme imzaladı
22:45   Genç voleybolcular Balkan şampiyonu
22:43   U19 Genç Kız Milli Takımı Balkan şampiyonu
22:39   Denizlispor'da İldiz iddialı
22:37   Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası