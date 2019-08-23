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Brezilyalı lider Balsonaro'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'sömürgeci zihniyet' çıkışı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon Ormanları'ndaki yangının G7 Zirvesi'nde öncelikli olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. Balsonaro, Macron için 'sömürgeci bir zihniyete sahip' dedi

23.08.2019 11:45 Brezilyalı lider Balsonaro'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'sömürgeci zihniyet' çıkışı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarındaki yangının G7 Zirvesi'nde öncelikli olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. Balsonaro, Macron için 'sömürgeci bir zihniyete sahip' dedi.

Macron, Amazon ormanlarında üç haftadır devam eden yangınlar hakkında Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Evimiz yanıyor" ifadelerine yer vererek bunun uluslararası bir kriz olduğunu söylemişti. Fransa'nın ev sahipliğinde hafta sonu toplanacak G7 zirvesinde öncelikli olarak görüşülmesi konusunda G7 ülkelerine çağrıda bulunmuştu.
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Cumhurbaşkanı, Amazon, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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