Haberler » Dünya » Brezilyalı lider Bolsonaro'dan gazeteciye homofobik yanıt: 'Sende eş cinsel yüzü var' - Haberler

Brezilyalı lider Bolsonaro'dan gazeteciye homofobik yanıt: 'Sende eş cinsel yüzü var'

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro homofobik söylemiyle yeniden tepki çekti. Bolsanaro, oğlu hakkındaki soruşturmalara ilişkin bir soru yönelten gazeteciye "sende eş cinsel yüzü var" sözleriyle yüklendi.

21.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:03 Brezilyalı lider Bolsonaro'dan gazeteciye homofobik yanıt: 'Sende eş cinsel yüzü var'
'nın kadınlar, etnik azınlık grupları ve eş cinsellere yönelik aşağılayıcı söylemleriyle eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro bu kez gazetecileri hedef aldı. Bolsonaro, gazetecilerle düzenli olarak gerçekleştirdiği sabah toplantısı sırasında medyanın kendisini ırkçı ve çevre karşıtı olarak suçladığından, oğluna ve ailesine yönelik ön yargılı tavır tutunduğundan şikayet etti.

Toplantı sırasında giderek daha çok sinirlenen devlet başkanı bir gazeteciye dönerek "Yüzün fena halde bir eş cinsele benziyor ama bu seni eş cinsellikle suçlamak için yeterli bir gerekçe değil" ifadelerini kullandı. Bolsonaro'nun bu sözleri yardımcılarını güldürdü.
Euronews.com'da Görüntüle

Brezilya, Sabah, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

18:53   Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Haberler
18:48   ABD'den Türkiye-Libya mutabakatına tepki: 'Faydasız ve kışkırtıcı' - Haberler
18:48   Elazığ'da CHP kongresinde gerginlik - Haberler
18:44   Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti - Haberler
18:40   Muratpaşa'da Şahin, Konyaaltı'nda Duruk, Kepez'de Kurnaz seçildi - Haberler
18:36   Araçları çekilenlere önemli uyarı! "Nereye park edilen araçlar çekilir" sorusuna uzman isim yanıt verdi - Haberler
18:36   Hakkari'de EYP patlaması sonucu yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu - Haberler
18:18   Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz - Haberler
15:09   Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Haberler
21.12.2019 19:07:51