Brezilyalı Martha maça damga vurdu! FIFA Kadınlar Dünya Kupası 7. günü: Avustralya 3 - 2 Brezilya

Kadınlar Dünya Kupası'nın 7. gününde Brezilya oyuncusu Marta, katıldığı 5. Dünya Kupası'nda da şampiyonanın gündem olan ilk futbolcusu olmayı başardı. Kadınlar Dünya Kupası kazananlar ve gruplar…

C GRUBUNUN KAZANANI AVUSTRALYA OLDU

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2019 yılında 8'incisi kez sevenleriyle buluştu. Düzenlenen turnuvanın 7. gününde, B ve C gruplarında birer maç oynandı. C Grubu'nda Avustralya, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.

MARTHA, EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU REKORUNU KIRDI

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapamayan Brezilya'nın ilk golünü Martha, penaltıdan atmayı başararak takımın önünü açtı. Başarılı oyuncu Martha, katıldığı 5 Dünya Kupası'nda da ağları sarsmayı başaran ilk oyuncu oldu. 33 yaşındaki futbolcu, böylelikle Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 16'ya çıkararak organizasyon tarihindeki en çok gol atan futbolcu rekorunu bir adım daha öteye taşıdı.

7 TEMMUZ'DA SON BULACAK

Kadın futbolcunun kıyasıya mücadelesiyle ekranlara gelen Kadınlar Dünya Kupası, 7 Temmuz'da sona erecek. Şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

KARŞILAŞMADAN SONUÇLAR

B Grubu:

Güney Afrika-Çin: 0-1

C Grubu:

Avustralya-Brezilya: 3-2

KADINLAR DÜNYA KUPASI GRUPLAR

Toplamda 6 grubun yer aldığı FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki takımlar şöyle:

A Grubu: Fransa, Norveç, Nijerya, Güney Kore

B Grubu: Almanya, Ispanya, Çin, Güney Afrika

C Grubu: Brezilya, İtalya, Avustralya, Jamaika

D Grubu: İngiltere, Arjantin, Japonya, İskoçya

E Grubu: Kanada, Hollanda, Kamerun, Yeni Zelanda

F Grubu: ABD, İsveç, Şile, Tayland