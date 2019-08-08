Haberler» Güncel» Haber

Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında

RIO DE Brezilya'da bir zamanlar ülkenin en zengini olan iş insanı Eike Batista gözaltına alındı.

08.08.2019 23:46 Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında
RIO DE Brezilya'da bir zamanlar ülkenin en zengini olan iş insanı Eike Batista gözaltına alındı.
Brezilya Federal Polisinden yapılan açıklamaya göre, önceki mahkumiyetleri nedeniyle Rio de Janeiro'da ev hapsinde tutulan Batista, "piyasa manipülasyonu" ve "kara para aklama" şüphesiyle ifadeye götürüldü.
Batista, 5 gün boyunca gözaltında tutulacak, gerekli görülmesi halinde gözaltı süresi 5 gün daha uzatılacak.
30 yıl hapis cezası almıştı
Daha önce kamu ihalelerinde çıkar sağlamak için Rio de Janeiro eski valisi Sergio Cabral'a 16,5 milyon dolar rüşvet vermekten suçlu bulunan Batista, geçen yıl da "yolsuzluk" ve "kara para aklama" suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Batista'nın avukatları kararı temyize götürmüştü.
Eike Batista, bir zamanlar ülkenin en zengin adamı ve dünyanın en zengin 10 milyarderinden biriydi.

Eike Batista, Brezilya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:54   Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
23:54   Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı
23:54   Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü
23:50   İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
23:50   Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı
23:48   Duterte, Çin ziyaretinde Güney Çin Denizi ihtilafını görüşecek
23:46   Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında