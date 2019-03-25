25 Mart 2019, 16:52
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Brezilyalı Model Izabel Goulart, Alman Futbolcu Kevin Trapp İle Evleneceğini Duyurdu

Brezilyalı model Izabel Goulart, Alman futbolcu Kevin Trapp ile evleneceğini duyurdu. Ünlü modelin, düğünü Rio Karnaval'ı konseptinde yapacağı söylendi.

Alman futbolcu Kevin Trapp ile geçtiğimiz yaz nişanlanan Brezilyalı model Izabel Goulart evlilik paylaşımında bulundu.

"YAKINDA BAYAN TRAPP OLACAĞIM"

34 yaşındaki model, "Yakında bayan Trapp olacağım" notuyla paylaşım yaparak düğün hazırlıklarına başladığını duyurdu.

RIO KARNAVAL'I KONSEPTLİ DÜĞÜN

Rio Karnavalı'na olan tutkusuyla bilinen Goulart'ın karnaval konseptli düğün yapacağı da iddia edildi.

"CİNSEL İLİŞKİYE GİREMİYORUZ" DEMİŞTİ

Brezilyalı model, evlilik hazırlığında bulunduğu sevgilisi için "Önemli bir maç oynadıklarında ve takımı kaybettiğinde, ne kadar güzel hazırlansam, tırnaklarımı yapıp, en iyi iç çamaşırımı da giysem yine de o gece cinsel ilişkiye giremiyoruz" itirafında bulunmuştu.

28 yaşındaki kaleci, kariyerine Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında devam ediyor.

Magazin, Spor



YORUMLAR (5)
ÇAPKIN KIZ ASLI: BEN YARDIMCI OLABİLİRİM.
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55: Amanın çok hoş hanim efendi.bu gol kaçmaz be .
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BRÜTÜS: 24 saat nöbet. Türk erkeği başkadır. Bekleriz
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PEEHH: bula bula bu karıyı mı bulmuş
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KONKORDATO: Artık Türkiye magazini kesmiyor, bütün dünyanın magazinini getirip boca etmek gerek.
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