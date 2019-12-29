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Brezilyalı oyuncu Jessica May, yerli otomobili çok beğendi! Türk bayrağıyla paylaştı

Yeni Gelin dizisinde "Bella" karakterini canlandıran Brezilyalı oyuncu Jessica May, sosyal medya hesabından yerli otomobili paylaştı. May, paylaşımında alkış emojisi ile Türk bayrağını kullandı.

29.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:50

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. Dünya basının yanı sıra birçok ünlü isim de yerli otomobil ile ilgili paylaşımda bulundu.

Heyecan verici özelliklere sahip olacak yerli otomobilin tanıtılan C-SUV modeli 2022'de banttan inecek. Herkes tarafından büyük heyecan oluşturan yerli otomobil büyük beğeni topladı.

BREZİLYALI ÜNLÜ OYUNCUDAN YERLİ OTOMOBİL PAYLAŞIMI

Yeni Gelin dizisinde "Bella" karakterini canlandıran Brezilyalı oyuncu Jessica May, sosyal medya hesabından yerli otomobili paylaştı. May, paylaşımında alkış emojisi ile Türk bayrağını kullandı.

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Brezilyalı oyuncu Jessica May, yerli otomobili çok beğendi! Türk bayrağıyla paylaştı

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