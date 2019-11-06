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Brezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti'den Galatasaray'a destek!

Brezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti, Real Madrid-Galatasaray maçı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma başarılar diledi.

06.11.2019 22:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:25

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid'e konuk olan Galatasaray'a sürpriz bir destek geldi. Brezilyalı model Vanessa Vailatti, zorlu mücadele öncesi sosyal medya hesabından Galatasaray'a başarılar diledi.

TARAFTARLAR TT ARENA'YA DAVET ETTİ

Vailatti, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma sarı kırmızı kalp koydu ve 'Başarılar Cim Bom' yazdı. Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarların beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Vailatti'yi TT Arena'ya davet etti.

300 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Ünlü modelin Instagram'da 300 bin takipçisi bulunuyor. Vailatti, Instagram hesabından birbirinden seksi pozlar paylaşıyor.

Brezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti'den Galatasaray'a destek!

Real Madrid, Galatasaray, Instagram, Magazin, Spor


YORUMLAR (7)
ERKAN: 14 dakika 3-0 bu kadın bir daha cimbom falan demez
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KAZIMA NE LAZIM: o ilk fotoğraf ne öleyüzünde süt mü dökülmüş
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DRDX: Çok içmiş. Gözlerini açamıyor daha. . . ^^
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GAZOZCUNURİABİN: boşver cinconu gel bak sana ne verecem
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HACI AMA AMCA DEĞİL: Fenerliyim ama başarılar gs
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OFF OFF: Avni buraya bakma sakın bu benim
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AVNİ: sen kinsin la
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