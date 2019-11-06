Brezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti'den Galatasaray'a destek!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid'e konuk olan Galatasaray'a sürpriz bir destek geldi. Brezilyalı model Vanessa Vailatti, zorlu mücadele öncesi sosyal medya hesabından Galatasaray'a başarılar diledi.

TARAFTARLAR TT ARENA'YA DAVET ETTİ

Vailatti, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma sarı kırmızı kalp koydu ve 'Başarılar Cim Bom' yazdı. Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarların beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Vailatti'yi TT Arena'ya davet etti.

300 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Ünlü modelin Instagram'da 300 bin takipçisi bulunuyor. Vailatti, Instagram hesabından birbirinden seksi pozlar paylaşıyor.