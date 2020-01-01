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Brezilyalı ünlü şarkıcı Juliano Cesar, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Brezilya'da yılbaşı gecesinde konser veren ünlü şarkıcı Juliano Cesar, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ülkeyi yasa boğan ölüm saniye saniye görüntülendi.

01.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:59

'da yılbaşı gecesinde sahne alan ünlü şarkıcı Juliano Cesar, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İLK MÜDAHALE SAHNEDE YAPILDI ANCAK KURTARILAMADI

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinde bulunan Uniflor bölgesinde yılbaşı gecesinde konser veren şarkıcı Juliano Cesar, aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 58 yaşındaki şarkıcıya ilk müdahale sahnede yapıldı ancak kurtarılamadı.

Juliano Cesar için Ribeirão Preto ve Minas Gerais'te iki ayrı cenaze töreni düzenlenecek.

JULİANO CESAR KİMDİR?

Henüz 10 yaşındayken gitar çalmayı öğrenen Juliano Cesar, 2004 yılında "The Cowboy Pawn-Life" albümü için "En İyi Romantik Albüm" kategorisinde Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterildi.

Cesar, 33 yıllık kariyeri boyunca 10 CD ve 3 DVD yayınladı. Şarkıcı, müzik kariyerine 1985 yılında başladı.

Brezilyalı ünlü şarkıcı Juliano Cesar, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kalp Krizi, Brezilya, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
DR.HALİL: Kuranı kerimde ALLAH c. c. Kacıp durdugunuz yakalanmak istmediginiz o ölüm hakikatı sizi bir gün beklemediginiz yerde yakalayacak yaşadıgınız hayatın hesabını vermek üzere mutlaka bana döndürüleceksiniz buyurmaktadır. !!
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