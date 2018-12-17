Kaynak: AA

SERGEN SEZGİN - Bursa'ya gelen Meksika ve Brezilyalı 120 turist, Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü anma etkinlikleri kapsamında Bursa'da gerçekleştirilen sema törenini ilgiyle izledi.Mevlana'yı anma etkinlikleri çerçevesinde, Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği üyeleri tarafından yaklaşık 400 yıllık Karabaş-i Veli Kültür Merkezi'nde 7 Aralık'tan bu yana yapılan sema törenleri büyük ilgi görüyor.Yerli turistler kadar yurt dışından Türkiye turu kapsamında geldikleri Bursa'da semazenleri izleyen yabancılar da bu eşsiz manevi atmosferde farklı duygular yaşıyor.Hafta sonunda aralarında Müslümanlığı seçmiş kişilerin de olduğu Meksika ve Brezilyalı 120 turist de sema töreni izledi. Öncesinde Mevlana hakkında bilgiler alan turistlerden bazıları duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı."Bizim kalbimizde Hazreti Muhammed var"Hem Meksika hem de Brezilya vatandaşı olan Marcelo Urban (59), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye daha önce de geldiğini söyledi.Her gelişinde farklı duygular yaşadıklarını belirten Urban, "Bizim kalbimizde Hazreti Muhammed var." ifadesini kullandı.Soyunun Kazakistan'dan geldiğini belirten Urban, şöyle devam etti:"Evimizde Müslümanlıkla ilgili her zaman bir bilgiye sahiptik. Hayatımın ilk yıllarından itibaren bununla yüz yüze geldim, bunu aramaya çalıştım. Sema bana umut veriyor. Bu duygunun içindeki aromayı bulma umudu veriyor. Bütün bu duyguları kalbimize alıp, kendi ülkemize götürüp, ülkemizde de bunu yaymak için uğraşacağız. Gelecekte Allah izin verirse tekrar tekrar buraya gelmeyi planlıyoruz.""Buradaki huzuru bütün kalbimle hissediyorum"Brezilya vatandaşı Paolo Urban (42) da arkadaşlarıyla beraber unutulmaz bir gün yaşadığını dile getirdi.Türkiye'ye daha önce de geldiğini aktaran Urban, şunları kaydetti:"Buradaki huzuru bütün kalbimle hissediyorum. Havadaki aşk ve huzur kokusunu alıyorum. Hem benim hem de etrafımdakilerin Müslümanlıkla ilgili farklı farklı fikirleri vardı. Uzun senelerdir buraya geliyorum. Bu dinin tamamen size kardeşliği öngören bir din olduğunu anlamaya çok uzun seneler önce başladım. Sema törenlerini beğendik, çok güzel bir törendi. Bir içeride olan bir de dışarıda olan var. Benim için burası bugün çok farklıydı."Meksika vatandaşı Begonia Quintana (40) ise kalplerinde Hazreti Muhammed sevgisinin olduğunu söyledi.Müslüman olabilmek için çabaladıklarını belirten Quintana, "Henüz öğrenmeye aşamasındayız. Kalbimize dokunan bir şey var ve bunu olabildiğince derin hissetmeye çalışıyoruz. Kendi ülkemdeki insanlara çağrım; buraya gelip tecrübe sahibi olmadan Müslümanlar ve İslamiyet hakkında ön yargılarınızı yıkamazsınız. Mutlaka gelip burayı yaşamaları lazım." dedi.Semanın çok etkileyeci ve duygusal olduğunu vurgulayan Quintana, ülkesindeki herkesin bu atmosferi yaşaması gerektiğini, döndüğünde önereceğini söyledi.