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Brian May'den koronavirüsle mücadele edenlere 'We Are The Champions' jesti

Brian May'den koronavirüsle mücadele edenlere 'We Are The Champions' jestiİngiltere, (DHA) ? Dünyaca ünlü müzik grubu Queen'in gitar virtüözü Dr. Brian May, grubun efsane şarkısı 'We Are The Champions'ı, koronavirüs salgınına karşı ön saflarda insanlık için çalışan herkese armağan etti.

13.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:42
Brian May'den koronavirüsle mücadele edenlere 'We Are The Champions' jesti
İngiltere , (DHA) ? Dünyaca ünlü müzik grubu Queen'in gitar virtüözü Dr. Brian May, grubun efsane şarkısı 'We Are The Champions'ı, koronavirüs salgınına karşı ön saflarda insanlık için çalışan herkese armağan etti.
Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yorulmadan ön saflarda mücadele eden tüm çalışanlara, efsane müzik grubu Queen'den anlamlı bir teşekkür geldi. Grubun gitar virtüözü Dr. Brian May, 'We Are The Champions' şarkısını bas gitarıyla çalarak, virüse karşı ön saflarda insanlık için çalışanlara armağan etti. May, 'Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda bizim için savaşan büyüklerimiz gibi, ön saflarda bizim için savaşan cesur savaşçılarımız yeni şampiyonlarımızdır. Doktorlar, hemşireler, temizlikçiler, kuryeler, şoförler, çay yapanlar ve beyefendiler! Hayat kurtarmak için her gün sessizce hayatlarını tehlikeye atanlar. Tüm Şampiyonlar' ifadelerini kullanarak teşekkür etti. Brian May’den koronavirüsle mücadele edenlere ’We Are The Champions’ jesti

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, DHA, Güncel
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