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BRICS'ten ortak ödeme sistemi hamlesi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS nezdinde ortak bir ödeme sistemi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

14.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:16BRICS'ten ortak ödeme sistemi hamlesi
Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev, , Rusya, , Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS nezdinde ortak bir ödeme sistemi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
Dmitriyev, Brezilya'da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik üyeleri arasında ticaretin artması için ödeme sistemlerine dair çalışmaların önem kazandığını vurguladı.
Küresel ödeme sisteminin, piyasa dışı riskler barındırdığına işaret eden Dmitriyev, "BRICS İş Konseyi'nde BRICS nezdinde ortak ödeme sistemini görüştük ve bu fikir, tüm üyeler tarafından desteklendi." dedi.
BRICS'in dünyadaki doğrudan yatırımların yüzde 20'sini oluşturduğuna işaret eden Dmitriyev, "Etkin çalışan bir BRICS ödeme sistemi, ulusal para birimleri üzerinden ödemeleri düzenleyebilir ve BRICS üye ülkeleri arasındaki ödemeleri ve yatırımların istikrarını sağlayabilir." diye konuştu.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu gayri resmi birlik BRICS tarafından üye ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak için 2009'dan bu yana her yıl düzenli olarak zirveler gerçekleştiriliyor.

Güney Afrika, Hindistan, Brezilya, Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

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