Brighton'da teknik direktör Graham Potter'ın sözleşmesi iki yıl uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da teknik direktör Graham Potter'ın sözleşmesi iki yıl uzatıldı.

Brighton & Hove Albion Kulübü, 44 yaşındaki İngiliz teknik direktör Potter'ın 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı İsveç ekibi Östersunds'ta 2010-2018 yıllarında görev yapan Potter, daha sonra Swansea City'yi çalıştırmış ve mayıs ayında Brighton & Hove Albion'ın başına geçmişti.

Premier Lig'de 13 haftada 15 puan toplayan Brighton & Hove Albion, 12. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA