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Brighton'da teknik direktör Graham Potter'ın sözleşmesi iki yıl uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da teknik direktör Graham Potter'ın sözleşmesi iki yıl uzatıldı.

26.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:58Brighton'da teknik direktör Graham Potter'ın sözleşmesi iki yıl uzatıldı
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da teknik direktör Graham Potter'ın sözleşmesi iki yıl uzatıldı.
Brighton & Hove Albion Kulübü, 44 yaşındaki İngiliz teknik direktör Potter'ın 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Teknik direktörlük kariyerine başladığı İsveç ekibi Östersunds'ta 2010-2018 yıllarında görev yapan Potter, daha sonra Swansea City'yi çalıştırmış ve mayıs ayında Brighton & Hove Albion'ın başına geçmişti.
Premier Lig'de 13 haftada 15 puan toplayan Brighton & Hove Albion, 12. sırada yer alıyor.

Spor

Kaynak: AA

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