Menü
Haberler ›› Spor ››Brighton, Evinde Arsenal'i Deviriyor - Spor

Brighton, Evinde Arsenal'i Deviriyor

2017-18 Premier Lig sezonunda, Brighton & Hove Albion AMEX Stadyumu'nda Lewis Dunk ve Glenn Murray'in golleriyle Arsenal'i 2-1 mağlup ediyor. Martılar'ın Topçular karşısında kazandığı maçın görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

12.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:00
2017-18 Premier Lig sezonunda, Brighton & Hove Albion AMEX Stadyumu'nda Lewis Dunk ve Glenn Murray'in golleriyle Arsenal 'i 2-1 mağlup ediyor. Martılar'ın Topçular karşısında kazandığı maçın görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Brighton, Evinde Arsenal'i Deviriyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Arsenal, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Spor
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Spor
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Spor
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Spor
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Spor
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı