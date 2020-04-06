Brighton & Hove Albion, Manchester United'ı Mağlup Ediyor
Ağustos 2018'de AMEX Stadyumu'ndan oynanan karşılaşmada Manchester United Romelu Lukaku ve Paul Pogba'nın attığı gollere rağmen Glenn Murray, Shane Duffy ve Pascal Groß'un gollerine engel olamıyor ve Martılar kendi evinde Kırmızı Şeytanlar'ı 3-2 mağlup ediyor.
06.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:33
Ağustos 2018'de AMEX Stadyumu'ndan oynanan karşılaşmada Manchester United Romelu Lukaku ve Paul Pogba'nın attığı gollere rağmen Glenn Murray, Shane Duffy ve Pascal Groß'un gollerine engel olamıyor ve Martılar kendi evinde Kırmızı Şeytanlar'ı 3-2 mağlup ediyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Manchester United, Romelu Lukaku, Paul Pogba, Spor