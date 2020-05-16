Briket yüklü kamyonet yan yattı, sürücüsü yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde briket yüklü kamyonet kaza yaptı, sürücü yaralandı.

16.05.2020 22:43 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:45
Van'ın Erciş ilçesinde briket yüklü kamyonet kaza yaptı, sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erciş-Van kara yolunda Zafer Akbaş yönetimindeki 65 DS 953 plakalı briketi yüklü kamyonet seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yan yattı.
Kazada sürücü Akbaş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Akbaş'ı Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Trafiğe kapanan yol, çevreye dağılan briketlerin ekiplerce temizlemesinin ardından açıldı. Briket yüklü kamyonet yan yattı, sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Fatih’te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Haber
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD’li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji’den yeni uyarı geldi Haber
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye’deki Karantina Adası’nın restorasyonu için ihale açıldı Haber
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Haber
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Almanya’da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı Haber
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Haberler››Güncel››Briket yüklü kamyonet yan yattı, sürücüsü yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:46: Kozan'da orman yangını - Haber 23:45: ABD'de korona virüs vakaları 1 milyon 500 bini aştı - Haber 23:41: Marinada demirli teknede çıkan yangın korkuttu - Haber 23:40: İtalya kademeli normale dönüşü hızlandırıyor - Haber 23:40: Cezayir'de Ramazan Bayramı'nda kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Haber 23:39: Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı - Haber 22:33: İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı - Haber 22:26: Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya - Magazin 15:27: ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu - Ekonomi 13:54: Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti - Haberler