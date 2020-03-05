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Bring The Soul: The Movie Filmi

Bring The Soul: The Movie filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bring The Soul: The Movie filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:57Bring The Soul: The Movie Filmi
Bring the Soul: The Movie, Güney Kore’nin popüler grubu olan BTS’in, gerçekleştirdikleri 'Love Yourself' turnesinin ayağını gözler önüne seriyor. Filmde, muazzam konser görüntülerinin yanı sıra J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Tae-Hyung Kim, Ji-min Park ve Suga’dan oluşan grup üyeleri ile yapılan bire bir röportajlara, ekibin günlük yaşantısına yer verilerek, sahnelerin ardındaki BTS dünyasının kapıları aralanıyor.


Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Bring The Soul: The Movie
Yapımcı Firma: Big Hit Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Güney Kore
Orijinal Dili: Korece
Filmin Süresi: 103 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 02.08.2019

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Güney Kore, Avrupa, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:26:19