Bring The Soul: The Movie Filmi

Bring the Soul: The Movie, Güney Kore’nin popüler grubu olan BTS’in, gerçekleştirdikleri 'Love Yourself' turnesinin Avrupa
ayağını gözler önüne seriyor. Filmde, muazzam konser görüntülerinin yanı sıra J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Tae-Hyung Kim, Ji-min Park ve Suga’dan oluşan grup üyeleri ile yapılan bire bir röportajlara, ekibin günlük yaşantısına yer verilerek, sahnelerin ardındaki BTS dünyasının kapıları aralanıyor.Filmin Türü:
BelgeselOrijinal Adı:
Bring The Soul: The MovieYapımcı Firma:
Big Hit EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Güney KoreOrijinal Dili:
KoreceFilmin Süresi:
103 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
02.08.2019 Bring The Soul: The Movie Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.