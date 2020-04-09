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Brisa'dan eğitime destek!

Brisa’nın kurumsal üniversite platformu Brisa Akademi, yeni nesil eğitim teknikleriyle tasarladığı online eğitim programlarını, ücretsiz olarak, üniversite öğrencilerinin kullanımına açtı.

09.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:32
Brisa'dan eğitime destek!
Brisa 'nın kurumsal üniversite platformu Brisa Akademi, yeni nesil eğitim teknikleriyle tasarladığı online eğitim programlarını, ücretsiz olarak, üniversite öğrencilerinin kullanımına açtı.



Brisa Akademi, kişisel gelişim ve kariyer desteği sağlayan, başarısı kanıtlanmış bir eğitim portföyüne sahip. Bu eğitim programlarında Brisa Akademi 'micro-learning', oyunlaştırma, simülasyon gibi yeni nesil eğitim tekniklerinden yararlanıyor. Kurumsal bir üniversite olarak hizmet vermek üzere yeni çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim modelleri sunuyor. Bu hizmetleri ile COVID-19 sürecinde üniversite öğrencilerine destek oluyor. Evde bireysel gelişimlerine ara vermek istemeyen gençler, Brisa Akademi'nin Stres Yönetimi, Yaratıcı Düşünce ve İnovasyon, Etkili İletişim, Sunum Teknikleri gibi eğitimlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Brisa Akademi'nin online eğitim programları, gençlerin kişisel gelişimini destekleyecek ve kariyerlerine başlangıç yapmalarını kolaylaştıracak konulardan oluşuyor. Her biri ortalama 30 dakika süren 20 eğitimden oluşan programın belirlenen sürede tamamlanması öneriliyor. Program herhangi bir sınav içermiyor, bununla birlikte katılımcı anketleri ile eğitimin mükemmelleşmesi sağlanıyor. Programı tamamlayan öğrenciler, ileriki dönemlerde başlayacak olan Brisa Akademi'nin Sunum Teknikleri, Takım Çalışması, Müzakere Teknikleri gibi sınıf eğitimlerine ücretsiz katılma hakkı kazanıyorlar.

Brisa'nın sürekli gelişim ilkesiyle 2005 yılında faaliyete soktuğu Brisa Akademi, çocuklar ve gençlerin yanı sıra Brisa çalışanları, iş ortakları ile özel kurum ve kamu kuruluşları için teknik eğitimler, satış, kişisel gelişim, kurumsallaşma ve kalite eğitimleri sağlıyor. Aynı zamanda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak akredite olan Brisa Akademi, 4 Ulusal Yeterlilik kapsamında, 28 AB ülkesinde geçerli belgelendirme hizmeti veriyor.

Öğrencilerin, Brisa Akademi online eğitimlerine katılmak için  adresindeki formun doldurulması yeterli.

Kaynak: Carmedya.com



Etiketler: BRİSA, Otomobil
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