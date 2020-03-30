'Britanya'da koronavirüs salgını yavaşlıyor'
Imreial College London'da görev yapan matematiksel biyoloji profesörü Neil Ferguson, Britanya'da koronavirüs salgınının yavaşlama işaretleri gösterdiğini savundu.
30.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:37
Imreial College London'da görev yapan matematiksel biyoloji profesörü Neil Ferguson, Britanya 'da koronavirüs salgınının yavaşlama işaretleri gösterdiğini savundu.
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Kaynak: Dunya.com