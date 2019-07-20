Haberler» Güncel» Haber

British Airways Kahire uçuşlarını 7 günlüğüne durdurdu

İngiliz hava yolu şirketi British Airways, açıklamadığı bir güvenlik gerekçesiyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye düzenlediği uçuşları 7 gün süreyle durdurdu.

20.07.2019 21:56 British Airways Kahire uçuşlarını 7 günlüğüne durdurdu
İngiliz hava yolu şirketi British Airways, açıklamadığı bir güvenlik gerekçesiyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye düzenlediği uçuşları 7 gün süreyle durdurdu.

İngiltere'deki Heathrow Havaalanı'nda Kahire yolcularına British Airways yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kahire uçuşlarının iptal edildiği kaydedildi. Açıklamada, Kahire uçuşlarının güvenlik önlemi sebebiyle iptal edildiği aktarıldı.

British Airways tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Kahire'ye yapılan tüm uçuşların, güvenlik gerekçesiyle 7 gün süreyle durdurulduğu kaydedildi. Şirket, 'güvenlik gerekçesi' hakkında detaylı bir bilgi paylaşmadı. - LONDRA
Kaynak: İHA
British Airways, İngiltere, Kahire, Mısır, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:52   Muğla'da gazetecinin darbedildiği iddiası
22:51   Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali gala gecesiyle sona erdi
22:51   Çatıya çıkan yavru köpekler kurtarıldı
22:51   "2. Erzurum Türk Oyunları"
22:50   İstanbul'da 673 polisin katılımıyla operasyon: 217 gözaltı
22:49   Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı
22:48   BEYLİKDÜZÜ'DEKİ OLAYDA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ