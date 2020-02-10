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British Airways uçağı Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçti

İngiliz hava yolları British Airways (BA), Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçen ticari uçuş gerçekleştirdi.

10.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:24British Airways uçağı Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçti
İngiliz hava yolları British Airways (BA), Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçen ticari uçuş gerçekleştirdi.
BA'nın New York'ta John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçağı, dün sabah 4 saat 56 dakika sonra 'da Heathrow Havalimanı'na indi.
Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'e göre, bu, New York ile Londra arasında sesten yavaş ticari uçuşlar için yeni bir rekor oldu.
Daha önceki rekor, iki şehir arasını 5 saat 13 dakikada alan Norveç hava yolları Norwegian Air uçağına aitti.
New York-Londra uçuşlarının ortalama 6 saat 13 dakika sürdüğü ifade ediliyor.
BA da Boeing 747 uçağıyla yapılan seferin süresini doğrularken, şirket için güvenliğin hızdan önce geldiğini vurguladı.
Uçuşları 2003 yılında durdurulan sesten hızlı Concorde uçakları, Atlantik'i 3 saatten biraz fazla sürede geçiyordu.

British Airways, New York, Londra, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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