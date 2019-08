British Council'dan IELTS sınavına girecekler için ipuçları

British Council İş Geliştirme Direktörü Bora Can, IELTS sınavına gireceklere yönelik ipuçları verdi.

IELTS, İngilizce bilgisini ölçmek için kullanılan ve iş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen sınavı olarak görülen IELTS sınavına, iki farklı şekilde kağıt-kalem veya bilgisayar üzerinden girilebiliyor.

British Council'dan Bora Can, sınav içeriği, yapısı ve sınav sürelerinin her iki seçenekte de aynı olduğuna dikkat çekerken, bilgisayar üzerinden IELTS sınavına girmeyi tercih edenlerin, "Dinleme", "Okuma" ve "Yazma" bölümlerini bilgisayar kullanarak tamamladıklarını, "Konuşma" sınavını ise konuşma becerilerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için yüz yüze yaptıklarını belirtti.

Can, IELTS sınavının söz konusu kategorileri için şu ipuçlarını verdi:

"- Dinlemede kayıtları yalnızca bir kere dinleyeceksiniz. Kayıtlar İngiliz, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerikan ve Kanada gibi birçok aksan içermektedir. Sınavda çoktan seçmeli, eşleştirme, plan/harita/diyagram işaretleme, form/not/akış şeması/özet tamamlama, cümle tamamlama gibi birçok soru tipi kullanılır. Sorudaki anahtar kelimelerin altını çizin.

"- Okumada üç metinle ilgili 40 soruyu cevaplamak için bir saatiniz var. Metin başına yaklaşık 20 dakika süreniz olacaktır. Sınavda çoktan seçmeli, bilgi saptama, yazarın görüşlerini/iddialarını saptama, bilgileri eşleştirme, başlıkları, özellikleri veya cümle sonlarını eşleştirme, cümle, özet, not, tablo, akış şeması, diyagram işaretlerini tamamlama ve kısa sorular gibi birçok soru tipi kullanılır. Metnin içeriği ve düzeni hakkında genel bir fikir edinmek için hızlıca göz gezdirin (gözden geçirme ve tarama). Metinde geçenlerle aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler ve ifadeleri bulmaya odaklanın.

"- Yazma kategorisinde başlamadan önce plan yapın. Bölüm 1'de sizden görsel bir ögeyi (grafik/tablo/şema/diyagram) kendi kelimelerinizle tanımlamanız istenecektir. Yirmi dakika içinde 150 kelime yazmanız gerekiyor. Bölüm 2'de bir bakış açısı, argüman veya problemi irdeleyeceksiniz. Kırk dakika içinde 250 kelime yazmanız gerekiyor. İkinci bölümde yazacağınız metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin olmasına dikkat edin. Fikirleri ve paragraflarını birbirine bağlayın. İmla kurallarına dikkat etmek ve anlaşılır bir el yazısıyla yazmak önemlidir. Kelime sayısı önemlidir (Bölüm 1 için 150; Bölüm 2 için ise 250 kelime).

"- Konuşma sınavında üç bölüm bulunur. Bölüm 1, dört-beş dakika sürer. Hazırlık süresiyle birlikte Bölüm 2, üç-dört dakika sürer. Bölüm 3, dört-beş dakika sürer. Rahatlamaya çalışın. Sınav görevlisi konuşmanız için size bolca zaman tanıyacaktır. Açık konuşun ve iletişim kurmaya odaklanın. Kendiniz, aileniz ve deneyimleriniz hakkında konuşmaya hazırlanın. Ara sıra hata yapmaktan çekinmeyin. Sınav öncesinde konuşma hazırlayıp, ezberlediğiniz cevapları vermeye çalışmayın." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA