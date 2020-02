British Council Mezun Ödülleri 2020 sahiplerini buldu

British Council'ın, Birleşik Krallık'ta yükseköğrenim görmüş ve fark yaratan başarılara imza atmış mezunları kutladığı Mezun Ödülleri 2020 sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen tören ile ödüllerini alan mezunlar, 'Profesyonel Başarı', 'Girişimcilik' ve 'Sosyal Etki' alanlarında değerlendirildi.

Birleşik Krallık'ın uluslararası mezunlarının dünya çapında fark yaratan başarılarını kutlayan Mezun Ödülleri 2020, Perşembe günü Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu, Pera House'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 100'ün üzerinde kişinin katılım gösterdiği ödül töreni, İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ve British Council Ülke Direktörü Cherry Gough'un ev sahipliğinde düzenlendi.

Birleşik Krallık'taki yükseköğrenim deneyimini, içinde yaşadığı toplumun, mesleklerinin ve ülkelerinin yararı için kullanan mezunların olağanüstü başarılarını öne çıkarmayı amaçlayan Mezun Ödülleri 2020'ye bu sene yapılan başvurular arasından, üç kategoride en başarılı isimler belirlendi.

Bu yıl Türkiye 'de dördüncüsü düzenlenen ödül töreninde, 'Profesyonel Başarı Ödülü'nün sahibi University of Kent mezunu Gökçe Yörükoğlu, 'Sosyal Etki Ödülü'nün sahibi University of Birmingham mezunu Ali Ercan Özgür ve 'Girişimcilik Ödülü' ise University of Oxford mezunu Aslı E. Mert'in oldu.

British Council Türkiye Direktör Vekili Nilgün Felchner, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Mezun Ödülleri 2020'nin bu yılki kazananları, Birleşik Krallık'ta gördükleri eğitimleri, kariyerlerinde mükemmelleşmek, çevrelerindeki dünyayı şekillendirmek ve daha iyi bir yer haline getirmek için bir başlangıç noktası olarak kabul ettiler.Bugün burada, sadece Birleşik Krallık mezunlarının çeşitliliğine ve çalışmalarına değil, aynı zamanda Birleşik Krallık eğitiminin dönüştürücü etkisine de tanıklık ediyoruz. Bu prestijli uluslararası ödül, Birleşik Krallık yüksek öğrenimini ve mezunların tüm dünyadaki başarılarını kutluyor. Mezun Ödülleri bu yıl, dünya çapında 100'den fazla ülkedeki Birleşik Krallık mezunlarından 1000'e yakın başvuru aldı. Bu akşam onlarca başvuru arasından başarıları ile öne çıkan ve dikkat çeken üç kazananı kutluyorum. Birleşik Krallık'taki deneyimlerini kullanarak çevrelerindeki insanlara, çalıştıkları sektöre ve ülkelerine katkı sağladıkları için tüm finalistleri tebrik ediyorum" dedi.

British Council, Mezun Ödülleri 2020'nin kazananları için kariyer ve beceri geliştirme eğitim programlarına katılma hakkı sunuyor. 3000 Sterlin değerindeki burs ile kazananlar, Türkiye veya Birleşik Krallık'tan seçecekleri, çalışma alanlarına fayda sağlayacak kişisel kariyer gelişimi veya profesyonel beceri eğitim programına katılabilecek. Bu eğitimlerle, uluslararası alanda itibarlarını geliştirme, mesleki bağlantılarını genişletme ve kariyerlerini ilerletme fırsatı da elde edecekler. (Fotoğraflı)