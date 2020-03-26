Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Britney Spears ilginç bir paylaşıma imza attı. Spears, 100 metre rekortmeni Usain Bolt'un dünya rekorunu tam 4 saniye geliştirdiğini iddia etti.

"GENELLİKLE 6-7 SANİYEDE KOŞARDIM"

38 yaşındaki sanatçı paylaşımında "Önceleri 6-7 saniyede koşardım ve en başta 9 saniyede koşuyordum. Şimdi başardım." ifadelerini kullandı. Takipçileri ise Spears'ın bu iddiasını video ile kanıtlamasını istedi.

USAİN BOLT 9.58 İLE KOŞMUŞTU

Jamaikalı koşucu Usain Bolt, 2009 yılında 100 metreyi 9.58 ile koşarak dünya rekoru kırmıştı.