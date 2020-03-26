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Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti

Amerikalı ünlü şarkıcı Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu belirterek, "Önceleri 6-7 saniyede koşardım ve en başta 9 saniyede koşuyordum. Şimdi ise başardım" ifadelerini kullandı.

26.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:56

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Britney Spears ilginç bir paylaşıma imza attı. Spears, 100 metre rekortmeni Usain Bolt'un dünya rekorunu tam 4 saniye geliştirdiğini iddia etti.

"GENELLİKLE 6-7 SANİYEDE KOŞARDIM"

38 yaşındaki sanatçı paylaşımında "Önceleri 6-7 saniyede koşardım ve en başta 9 saniyede koşuyordum. Şimdi başardım." ifadelerini kullandı. Takipçileri ise Spears'ın bu iddiasını video ile kanıtlamasını istedi.

Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti

USAİN BOLT 9.58 İLE KOŞMUŞTU

Jamaikalı koşucu Usain Bolt, 2009 yılında 100 metreyi 9.58 ile koşarak dünya rekoru kırmıştı.

Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti
Etiketler: Britney Spears, Usain Bolt, Spor

Haberin Videosu :

Amerikali ünlü şarkıcı Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti

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Haberler ›› Spor ››Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti - Spor
Yorumlar (1)
DOĞRUCU VATANDAŞ:Ne şaşırıyorsunuz ki, ben de rüyamda bir saniyede koşmuş, sonra oturup saatlerce Usain Bolt''un gelmesini beklemiştim. :)
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