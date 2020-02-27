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Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, çıplak ayakla dans ederken ayağını kırdı. O anları kayıt altına alan ve daha sonra sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Spears'ın kırılan ayağının sesi de duyuldu.

27.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:22

Ünlü şarkıcı Britney Spears, çıplak ayakla dans videosu çekerken ayağını kırdı. Daha sonra da o videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Spears'ın paylaştığı videoda ayağının kırıldığı anda çıkan ses de duyuluyor. Britney Spears, Şubat ayının ilk günlerinde yaşadığı talihsiz olayın görüntülerini hesabından paylaşınca bir anda gündeme oturdu.

AYAĞINI KIRDI, SESİ ÇOK NET DUYULDU

Dans ettiği sırada ayağını kıran 38 yaşındaki Spears'ın kayıt altına aldığı antrenmanı hüsranla bitiyor. Videoda Spears'ın attığı yanlış adımdan sonra çıkan ses ise oldukça net duyuluyor.

"BİRAZ GÜRÜLTÜLÜ BİR VİDEO"

Spears videonun açıklamasında, "Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak. Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum. Bu arada ayağımın kırılma sesini duyabilirsiniz. Üzgünüm biraz fazla gürültülü" ifadelerini kullandı.

Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor

Britney Spears, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
BALÇOVALI:Ayşegül sende benim hatalarından birisin,Sen en güzel duygularımın katilisin.Hakkımızda hayırlı olsun.Mutluluklar..
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BALÇOVALI:Ayşegül Regaib Kandilini kutlarım.
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AVNİ:aslı yokmu acaba
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SAYNUR DENİZZZ:Ayy içim sizladi o ses neydi yazık günah ya...
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UUU:Çokta tın
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YAKO50:kafası kırılsaydı keşke, millete günah işletmezdi,
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EMRE CAN:sana omu gel güna işle diyor?
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DOKTOR:Aşil tendonu kopmuş kırılmamış
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