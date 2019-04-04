Dünyaca Ünlü İsim Britney Spears, Rehabilitasyon Merkezine Yatırıldı!

Bir döneme damga vuran Spears, 2007 yılında geçirdiği sancılı boşanma sürecinden sora birkaç kez rehabilitasyon merkezine yatırılmıştı. Şarkıcının eski haline dönerek tekrar rehabilitasyon merkezine yatırıldığı ortaya çıktı.

BUNALIMDAN SAÇLARINI KAZITTI

Britney Spears, 2007 yılında eski eşi ve 2 çocuğunun babası Kevin Federline'dan olaylı bir şekilde boşanmış ve zor günler geçirmişti. Genç şarkıcı bunalıma girerek, alkole başlamış ve gece hayatına takılmıştı. Bu nedenle mahkeme 2 çocuğunu babaları Kevin Federline'e vermişti. Teyzesi Covington da kansere yenik düşünce Spears, rehabilitasyon tedavisine başlamıştı ve bu süreçte saçlarını kazıtmıştı.

UYUŞTURUCU NEDENİYLE HASTANEYE YATIRILDI

ABD'li şarkıcı, yaşananların ardından 2008 yılında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle birkaç kez daha hastaneye yatırılmış ve ruh sağlığı eski kötü haline dönmüştü. Başarılı şarkıcı, 2018 yılında 30 milyon dolar kazancıyla dikkat çekmişti.

30 GÜN SÜREYLE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE YATACAK

Bunalımdan kurtulamayan Spears'ın, Time'da yer alan haberde, eski ruhsal sorunlarla mücadele ettiği ortaya çıktı. Ünlü isim, 30 gün süre ile ABD'de bir ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı.