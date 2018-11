15 Kasım 2018 Perşembe 13:49



15 Kasım 2018 Perşembe 13:49

Asya Pasifik Yayıncılar Birliği (ABU) Genel Sekreteri Javad Mottaghi, kaliteli içeriği ulaştırmanın ve toplumun her kesiminin ilgisini çekebilmenin hala önemini koruduğuna işaret ederek, "Yayıncılar olarak elbette halkın güvenini de kazanmak her şeyden önemlidir. Başarının anahtarı halkın sesi olabilmek ve halkların karar alma sürecine katılabilmesini sağlayarak, sosyal kalkınmada da rol oynamak bizim için hala çok önemli." dedi.Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği'nce (RATEM) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve CEO Event desteğiyle düzenlenen "Medyanın Dijital Dönüşümü ve Geleceği" konulu Broadcast İstanbul 2018 Forumu'nda konuşan Mottaghi, medyanın yüzünü hızla değiştirdiğini, bugün artık neyi seyretmek istediklerine izleyicilerin karar verdiğini ve bunun yayıncılar için hem zorlukları hem fırsatları beraberinde getirdiğini söyledi.Geleneksel medya kanalarının kendi izleyici kitlesini, reytingini ve pazardaki payını kaybedebileceğine dikkati çeken Mottaghi, "Tüm bunlar muazzam bir rekabeti beraberinde getiriyor, iş yapma biçimlerimizi etkiliyor. Gelişen teknoloji 4K, 8K gibi yayın kaliteleri ve geleceğin 12K'sı açısından bize bir zorluk kaynağı. Bu kadar hızla değişen bir teknoloji söz konusu olduğu zaman bunu takip edebilmek ve gerisinde kalmamak da zor." diye konuştu.Dijital devrim çağında yeni kitlelere erişebilmek için yeni teknolojilerin her türlü farklı medya platformunu sunduğunu aktaran Mottaghi, toplum her katmanına uygun ve doğru içerikle ulaşabildiklerini, izleyiciyle etkileşim içerisinde bulunup talep ettikleri içerikleri onlara sunabildiklerini belirtti.Bütün bu teknolojik gelişmelere rağmen içeriğin hala kilit bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Mottaghi, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kaliteli içeriği ulaştırmak ve toplumun her kesiminin ilgisini çekebilmek hala önemini koruyor. Yayıncılar olarak elbette halkın güvenini de kazanmak her şeyden önemlidir. Başarının anahtarı halkın sesi olabilmek ve halkların karar alma sürecine katılabilmesini sağlayarak, sosyal kalkınmada da rol oynamak bizim için hala çok önemli. Halkın güvenini sorumluluk sahibi olarak güvenilir, doğru içerikleri sunarak ve profesyonel kalarak kazanabiliriz. Asya pasifik bölgesinde bir çeşitlilik görüyoruz, bu bir tehdit değildir. Bizim doğru çabalarımızla bu çeşitlilik zenginlik olarak izleyicilerimize yansıyacaktır. Kurumlarımızla bunu yapmaya çalışıyoruz.""Medya, barışı ve anlayışı getirmede sorumludur"Mottaghi, 73 ülkede 279 üyeyle 3,5 milyon izleyiciye eriştiklerinin altını çizerek, dünya standartlarında bir çalışma gerçekleştirmelerine rağmen ABU'nun olarak tam anlamıyla dijitale geçemediğini söyledi.ABU olarak bölgesel uluslararası ortaklıkları güçlendirmeye çalıştıklarına işaret eden Mottaghi, şu değerlendirmede bulundu:"Türkiye de ABU'nun aktif bir üyesi. Türkiye'deki medya paydaşlarıyla birlikte ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Küresel düşünmenin ve yerel hareket etmenin önemini savunuyoruz. Uluslararası etkinlikler bize bu zorlukları tartışmanın, fikir alışverişinde bulunmanın ve deneyim sunmanın fırsatını veriyor. Medya elbette bu farklılıklar konusunda büyük bir role sahip. Barışı ve anlayışı getirmede sorumludur. Medya halkın ve ülkelerin arasındaki diyaloğu güçlendirmede de sorumludur. Medya diyalog kurmada aktif bir rol oynayıp tarafları birbirine düşürmeden halka hizmet ederek, bağları güçlendirmelidir.""Uluslararası kanallarda Arapça yayın dili olarak kullanılmaktadır"Arap Ülkeleri Yayıncılar Birliği (ASBU) Genel Direktörü Abderrahim Suleiman ise görsel ve işitsel yayıncı kuruluşları bir araya getiren ASBU'nun 1969'da kurulduğunu ve üye kurumların mesleki yetkinliklerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.Arap ülkelerinde yayın yapan birçok kurum ve şirketlerin kendi aralarında iş birliği yapmalarını tesis ettiklerine işaret eden Suleiman, şöyle konuştu:"İşitsel ve görsel alanda uluslararası toplum nezdinde büyük değişmeler gerçekleşmektedir. Arap yayıncılık yıllık raporuna göre, 1990'lı yıllarda Arap kamu televizyon kanallarının sayısı 20-30 iken, özel sektörün de dahil olması sonucunda bugün Arapça yayın yapan kurumların sayısı 649 olup, bunlardan 36'sı kamu kurumu, 613'ü de özel sektöre ait yayıncılık kuruluşlarıdır. Bu kurumlar bin 122 televizyon kanalını idare etmektedir. Farklı uluslararası kanallar tarafından da Arapça yayın dili olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de de yine benzer Arapça yayın yapan kanallar bulunmaktadır. Arap ülkelerinin güçlü bir şekilde dünya ülkeleriyle iletişimde olmasını ve iş birliği tesis edebilmesini sağlamaktayız. İşitsel ve görsel Arapça yayının güçlendirilmesi konusunda da biz bu tür iş birliklerine açığız."