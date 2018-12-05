Broadway Müzikali Samsun'da

Samsun
Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yıllarca Broadway'de kapalı gişe oynayan "Kurbağa Öyküleri" müzikalini sahneleyecek.
Derin bir dostlukla birbirine bağlı iki yakın arkadaşın öyküsünün anlatıldığı "Kurbağa Öyküleri"nin Türkiye
prömiyeri, Şahan Gürkan rejisörlüğünde gerçekleştirilecek.
Müzik yönetmenliğini Çelik Kasapoğlu'nun üstlendiği müzikalin dekorları Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Aydan Çınar
, ışıkları Oğuz Murat Yılmaz
'a ait.
Amerikalı yazar ve illustratör Arnold Lobel
'in ünlü "Frog and Toad" adlı resimli çocuk kitaplarından derlenen öykülerin sahneye taşındığı müzikalde biri kara, biri su kurbağası iki arkadaşın başlarından geçen eğlenceli maceralar, iki kahramanın dostluklarıyla yalnızlık, kıskançlık, iradesizlik, korku, sabırsızlık gibi korku ve dertlerinin üstesinden gelmeleri anlatılıyor.
Orijinal adı "A Year With Frog and Toad" olan, Robert ve Willie Reale kardeşlerin sahneye uyarladığı müzikal, dünyanın en prestijli tiyatro ödüllerinden Tony Ödüllerine 3 kez aday gösterilmişti. Yıllarca Broadway'de kapalı gişe oynanan eser, geçen sezon Türkiye'de ilk kez SAMDOB tarafından sahneye konuldu.
Müzikal 13 ve 19-20 Aralık
'ta saat 13.00'te, Samsun Devlet Opera ve Balesi Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün
Salonu'nda izleyici ile buluşacak.
Samsun
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:00