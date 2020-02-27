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Bronz madalyalı milli kayakçı Yıldırım'a Erzurum'da çiçekli karşılama

Bosna Hersek'te düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası FIS Çocuk Kupası'nda bronz madalya kazan milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

27.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:40Bronz madalyalı milli kayakçı Yıldırım'a Erzurum'da çiçekli karşılama
Bosna Hersek'te düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası FIS Çocuk Kupası'nda bronz madalya kazan milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, memleketi 'da çiçeklerle karşılandı.

Yıldırım, Bosna Hersek'te 15 ülkeden 93 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda slalom yarışlarında mücadele etti.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, bu branşta bronz madalya kazandı.
Yıldırım, antrenörü Serhat Akdaş ile geldiği memleketi Erzurum'da, babası Macit ve annesi İldem Yıldırım'ın yanı sıra Gençlik Kulübü Başkanı Bülent Tilkidöğen, TOHM Erzurum Müdürü Murat Tanas ve antrenörlerce karşılandı.

Çiçek takdim edilen Yıldırım, yaptığı açıklamada, daha büyük başarılar kazanmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Baba Yıldırım da Ceren'in Türk sporuna hizmet etmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirterek, kızları ile gurur duyduklarını söyledi.

Bosna - Hersek, Erzurum, Spor

Kaynak: AA

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