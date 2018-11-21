- Brooklyn Köprüsü'nde kaza: 1 ölü, 5 yaralı
NEW YORK - New York'un simgelerinden biri olan Brooklyn Köprüsü'nde üç aracın çarpışması sonucu alevlerin yükseldiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. New York'ta East River üzerinde Brooklyn ile Manhattan'ı birbirine bağlayan köprüde üç aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Alev alan araçlar 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 5 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yükselen dumanlar etrafı kaplarken bir görgü tanığı, "Yangından önce büyük bir patlama oldu" ifadelerini kullandı.Köprü araç geçişine kapatılırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Brooklyn
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:51