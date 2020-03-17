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Brooklyn Nets'te 4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets, 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

17.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:13
Brooklyn Nets'te 4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets, 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA'den hastalık haberleri gelmeye devam ediyor. Brooklyn Nets Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi. İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Brooklyn Nets, Koronavirüs, Spor

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